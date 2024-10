Travolto dall'acqua sotto gli occhi del fratello: così Simone è morto a 20 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiama Simone Farinelli ed era nato a Esine, il 20enne morto nella giornata di sabato dopo essere stato Travolto da un'ondata del Rio Caurinzano, a Botteghino di Zocca nel Bolognese. Con il fratello Andrea, di 23 anni, aveva praticamente raggiunto in auto il paese sull'Appennino dove abita il Bresciatoday.it - Travolto dall'acqua sotto gli occhi del fratello: così Simone è morto a 20 anni Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiamaFarinelli ed era nato a Esine, il 20ennenella giornata di sabato dopo essere statoda un'ondata del Rio Caurinzano, a Botteghino di Zocca nel Bolognese. Con ilAndrea, di 23, aveva praticamente raggiunto in auto il paese sull'Appennino dove abita il

Muore travolto dalla piena a Bologna - il fratello : “Come farò a vivere - sapendo di non averlo salvato?” - A sentire le urla strazianti di dolore del 23enne sopravvissuto i titolari della trattoria del Botteghino di Zocca, a Pianoro, che da subito si sono adoperati per cercare di capire cosa fosse successo e come poter intervenire tempestivamente per evitare la tragedia che, poi, si è verificata. Simone, da sempre appasionato di arti creative, ha frequentato il liceo artistico. (Ilrestodelcarlino.it)

