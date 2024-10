Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2024 ore 18:00

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovate a questo nuovo aggiornamento abbiamo al momento code per incidente in via Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo anulare e via di Malafede altro incidente con code sulla via del mare tra il raccordo e Vitinia in uscita daper incidentesul Raccordo Anulare troviamo code a tratti tra Laurentina e Lanina sulla carreggiata interna era lentamente code tra la Cassia Veientana e la Salaria e dalla Nomentana alla rustica su via del Foro Italico per una riduzione di carreggiata troviamo code tra Corso di Francia in viale della Moschea direzione Salaria mentre in carreggiata opposta Ci sono code per incidente verso lo stadio Olimpico tra via delle Valli e viale della Moschea in centro per un evento istituzionale nella zona del Quirinale oggi e domani divieti di sosta e possibili chiusure mi ricordo infine i lavori ...