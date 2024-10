Terni, impianto di cremazione in città: “Un valore aggiunto con il prezzo più basso del centro Italia” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un impianto di cremazione da realizzare a Terni. Nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale – lunedì 21 ottobre - è stata votata la delibera, che consentirà di procedere con l’iter previsto: ventidue i voti favorevoli, sette gli astenuti e quattro gli assenti nel momento di votare Ternitoday.it - Terni, impianto di cremazione in città: “Un valore aggiunto con il prezzo più basso del centro Italia” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Undida realizzare a. Nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale – lunedì 21 ottobre - è stata votata la delibera, che consentirà di procedere con l’iter previsto: ventidue i voti favorevoli, sette gli astenuti e quattro gli assenti nel momento di votare

Terni - svolta per il laghetto ai giardini pubblici della Passeggiata : “Installato un impianto di ossigenazione dell’acqua” FOTO - Un impianto di ossigenazione dell’acqua, è stato installato al centro del laghetto dei giardini della Passeggiata. Nelle scorse settimane il piccolo bacino era stato completamente ripulito, mostrandosi come poche altre volte in passato. Tuttavia in pochissimi giorni la colorazione è tornata... (Ternitoday.it)

