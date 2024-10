Scherma inizia il quadriennio olimpico del fioretto | azzurri in raduno in Val d’Aosta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un nuovooggi per ilazzurro, che dal 21 al 26 ottobre si raduna a Champoluc, in Val. Parte la preparazione verso la tappa d’esordio stagionale di Coppa del Mondo in programma, sia per gli uomini che per le donne, dal 21 al 24 novembre a Tunisi. Sono 22 gli atleti convocati per la settimana d’allenamento valdostana, equamente divisi tra uomini e donne. Per il gruppo femminile prescelte Martina Batini, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Il gruppo maschile, invece, è composto da Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Federico Pistorio.