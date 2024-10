Scherma: fioretto azzurro in ritiro in Valle d'Aosta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Primo collegiale per la squadra in vista del nuovo quadriennio olimpico ROMA - Comincia oggi da Ayas il nuovo quadriennio olimpico del fioretto azzurro. Nel solco della partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, dopo la felice esperienza della sciabola lo sc Ilgiornaleditalia.it - Scherma: fioretto azzurro in ritiro in Valle d'Aosta Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Primo collegiale per la squadra in vista del nuovo quadriennio olimpico ROMA - Comincia oggi da Ayas il nuovo quadriennio olimpico del. Nel solco della partnership tra la Federazione Italianae la Regione Autonomad', dopo la felice esperienza della sciabola lo sc

Scherma - inizia il quadriennio olimpico del fioretto : azzurri in raduno in Val d’Aosta - Sono 22 gli atleti convocati per la settimana d’allenamento valdostana, equamente divisi tra uomini e donne. Un nuovo quadriennio olimpico inizia oggi per il fioretto azzurro, che dal 21 al 26 ottobre si raduna a Champoluc, in Val D’Aosta. The post Scherma, inizia il quadriennio olimpico del fioretto: azzurri in raduno in Val d’Aosta appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Scherma - il fioretto riparte dalla Valle d’Aosta. I 24 convocati per il primo raduno verso Los Angeles 2028 - Nella località montana di Champoluc (Aosta) infatti, dal 21 al 26 ottobre prossimi, si terrà il primo maxi raduno azzurro agli ordini del CT Stefano Cerioni e del suo staff tecnico. . La scherma italiana e in particolare il fioretto ripartono dalla Valle d’Aosta per mettere nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles 2028. (Oasport.it)

