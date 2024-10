Rivalutazione delle pensioni dal 2025, l’Inps aumenta gli assegni ma non per tutti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come ogni anno, a gennaio del 2025 l’Inps aumenterà le pensioni per adattarle all’inflazione. Nel 2024 e nel 2023 questa Rivalutazione era stata particolarmente significativa a causa del rapido aumento dei prezzi che era occorso negli anni precedenti. Il Governo aveva ridotto la perequazione per le pensioni più alte, una pratica su cui la magistratura sta però esprimendo forti dubbi. Per questa ragione, nella Manovra finanziaria del 2025, l’esecutivo ha preferito moderare i tagli, che saranno molto meno significativi rispetto al 2024. Anche la perequazione sarà però fortemente ridotta, a causa del tasso di inflazione ormai normalizzato attorno al 2%, considerando i prezzi al netto dei beni più volatili. Quifinanza.it - Rivalutazione delle pensioni dal 2025, l’Inps aumenta gli assegni ma non per tutti Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come ogni anno, a gennaio delaumenterà leper adattarle all’inflazione. Nel 2024 e nel 2023 questaera stata particolarmente significativa a causa del rapido aumento dei prezzi che era occorso negli anni precedenti. Il Governo aveva ridotto la perequazione per lepiù alte, una pratica su cui la magistratura sta però esprimendo forti dubbi. Per questa ragione, nella Manovra finanziaria del, l’esecutivo ha preferito moderare i tagli, che saranno molto meno significativi rispetto al 2024. Anche la perequazione sarà però fortemente ridotta, a causa del tasso di inflazione ormai normalizzato attorno al 2%, considerando i prezzi al netto dei beni più volatili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di quanto aumentano le pensioni con la rivalutazione Inps nel 2025 - Si possono fare delle stime indicative - anche se non ufficiali - su quanto sarà consistente questo aumento: circa l'1,6%. Nel 2025 l'importo delle pensioni salirà grazie alla rivalutazione Inps basata sull'inflazione. Continua a leggere . È già chiaro che sarà decisamente più ridotto rispetto agli ultimi due anni, dato che l'inflazione è scesa molto. (Fanpage.it)

Pensioni verso la rivalutazione in Manovra - aumenti più alti rispetto al 2024 - 100 euro al mese): 50%. Per questa ragione il Governo ha preferito agire in maniera molto più limitata rispetto agli scori anni. L’esecutivo ha infatti deciso di non sfidare le decisioni dei tribunali che hanno sollevato dubbi sulla legittimità della limitazione di questa misura annuale per gli assegni alti. (Quifinanza.it)

Pensioni - ecco di quanto cresce l'assegno con la rivalutazione nel 2025 - La percentuale complessiva sarà dell'1,6%, ma ciò avrà effetti diversi a seconda dell'importo previdenziale. (Ilgiornale.it)