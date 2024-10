Replica La Rosa della Vendetta in streaming, puntata del 20 ottobre 2024 | Video Mediaset (Di lunedì 21 ottobre 2024) Triplo appuntamento stasera, domenica 20 ottobre 2024, con la soap turca La Rosa della Vendetta. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 32, 33 e 34 trasmessi da Canale 5 in Replica streaming. Ibrahim minaccia di rivelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze, per convincerla a non sposarsi. Ipek sente la conversazione tra i due e affronta Gara a muso duro. Gulendam e il bambino non sono più in pericolo, e tutti sono contenti, compresa Zafer. Gulcemal irrompe nell’ospedale e rapisce Deva. Gulendam è molto preoccupata per Mert, che ancora non risponde al telefono. La mattina successiva, appena scopre che Deva e Gulcemal si sono sposati, decide di farsi dimettere dall’ospedale.  Superguidatv.it - Replica La Rosa della Vendetta in streaming, puntata del 20 ottobre 2024 | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Triplo appuntamento stasera, domenica 20, con la soap turca La. Ecco iper rivedere gli episodi 32, 33 e 34 trasmessi da Canale 5 in. Ibrahim minaccia di rivelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze, per convincerla a non sposarsi. Ipek sente la conversazione tra i due e affronta Gara a muso duro. Gulendam e il bambino non sono più in pericolo, e tutti sono contenti, compresa Zafer. Gulcemal irrompe nell’ospedale e rapisce Deva. Gulendam è molto preoccupata per Mert, che ancora non risponde al telefono. La mattina successiva, appena scopre che Deva e Gulcemal si sono sposati, decide di farsi dimettere dall’ospedale. Â

