Reading Lolita in Tehran, Eran Riklis: "Una storia senza tempo" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Eran Riklis porta sul grande schermo il libro scritto da Azar Nafisi. Reading Lolita in Tehran si ispira al bestseller per raccontare una storia di ieri, ma attuale più che mai. VelvetMAG ha sentito le dichiarazioni delle protagoniste del cast e del regista. Il sala anche la scrittrice. Alla 19esima Festa del Cinema di Roma una co-produzione tra Israele e Italia porta sul grande schermo la Tehran degli Anni '80 e '90. Un racconto visto, principalmente, dagli occhi delle donne, sia quelle che hanno un passato più florido da ricordare, sia quelle che sono cresciute sotto i dettami e le censure. Eran Riklis si ispira al racconto di Azar Nafisi e rivela una prospettiva attuale più che mai. VelvetMAG, presente alla Conferenza Stampa ufficiale di presentazione del film, ha raccolto le riflessioni delle protagoniste, del regista e della scrittrice.

Reading Lolita in Tehran : recensione del film con Golshifteh Farahani – #RoFF19 - Insegnanti che riescono davvero a fare la differenza, con la particolarità che tra queste la vicenda relativa a Nafisi è realmente avvenuta ed ha dunque un peso che va oltre il film, specialmente per via del fatto che – come già accennato – costringe a confrontarsi con una serie di dinamiche che con gli attuali conflitti sono tornate sulla bocca di tutti, specialmente per quanto riguarda i ... (Cinefilos.it)