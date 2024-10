Inter-news.it - Ranieri: «Scudetto, Conte al Napoli da podio. Ma Inter non ha cambiato!»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Claudioquesta mattina durante un suovento a Radio Anch’io Sport, ha espresso la sua opinione riguardo le polemiche arbitrali dell’ottava giornata di Serie A. Poi ha parlato anche della lottain Serie A tra, Juventus, Milan e Atalanta. LOTTA– Claudioesprime una sua opinione riguardo la lotta al vertice in Serie A: «Chi può vincere lo? Quandoprende una squadra se non arriva primo arriva secondo. Con questo non voglio caricarlo di responsabilità, ma il fatto che non abbia le coppe vuol dire molto quando si arriva a marzo o aprile. Io credo che quest’anno ci sia più compattezza in testa alla classifica, sarà molto più bello».