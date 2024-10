Quotidiano.net - Prefetto Fede, per Papa non è maturo il tempo per donne diacono

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilchiude, per il momento, all'ordinazione delleal diaconato. Lo ha chiarito con una comunicazione al Sinodo ildel Dicastero per la Dottrina della, il card. Victor Manuel Fernadez. "Ilha espresso che in questo momento la questione del diaconato femminile non è matura ed ha chiesto che non ci intratteniamo su questa possibilità", ha indicato Fernandez ai membri del Sinodo.