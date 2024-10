Gaeta.it - Omicidio del sacerdote gesuita nel Chiapas: la lotta per i diritti umani a rischio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La tragica scomparsa delMARCELO PÉREZ ha scosso la comunità di SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, in, Messico. Ucciso immediatamente dopo la celebrazione della Messa domenicale, il suo assassinio solleva questioni significative attorno alla violenza legata alla criminalità organizzata nella regione. Conosciuto come una voce coraggiosa per la pace e la giustizia, padre Pérez dedicava la sua vita alla difesa dei, rivendicando la dignità e la protezione delle popolazioni vulnerabili, in particolare quella degli indigeni Tzotzil. Il contesto dell': un attacco aiLa mattina di domenica 20 ottobre, padre Pérez è stato colpito mortalmente da uomini a bordo di una motocicletta la cui identità rimane sconosciuta.