Oggi i funerali. I sindacati:: "Più sicurezza"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Verranno celebrati, alle 15 nella chiesa evangelica Veritas in via Cavour 4 a Rozzano, idi Manuel Mastrapasqua (nella foto), aggredito mentre rincasava dopo il lavoro e ucciso con una coltellata dal 19enne Daniele Rezza, fermato nei giorni successivi dai carabinieri. Il Comune di Rozzano ha proclamato il lutto cittadino e, in segno di vicinanza alla famiglia della vittima, sugli edifici pubblici verranno esposte le bandiere a mezz’asta. Il Comune ha inoltre disposto la sospensione delle attività commerciali, per tutta la durata delle esequie, invitando la cittadinanza a un momento di raccoglimento e riflessione. Sulla tragedia intervengono anche iFilcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, sigle che seguono il settore del commercio.