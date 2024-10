Non paga albergo e aggredisce il proprietario, arrestato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon paga la camera della struttura ricettiva dove soggiorna da diversi giorni e addirittura aggredisce il proprietario per avere dei soldi. È accaduto a Torre del Greco, dove gli agenti del locale commissariato di polizia hanno arrestato un uomo di 43 anni. Le accuse sono di tentata estorsione, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti sabato pomeriggio sono intervenuti presso una struttura ricettiva di Torre del Greco per la segnalazione di una lite. Al loro arrivo, gli agenti sono stati avvicinati dal proprietario della struttura che ha raccontato alle forze dell’ordine come un cliente, insolvente da diverso tempo, gli avesse chiesto del denaro e, di fronte al suo rifiuto, lo avesse prima minacciato e poi aggredito fisicamente. Anteprima24.it - Non paga albergo e aggredisce il proprietario, arrestato Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNonla camera della struttura ricettiva dove soggiorna da diversi giorni e addiritturailper avere dei soldi. È accaduto a Torre del Greco, dove gli agenti del locale commissariato di polizia hannoun uomo di 43 anni. Le accuse sono di tentata estorsione, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti sabato pomeriggio sono intervenuti presso una struttura ricettiva di Torre del Greco per la segnalazione di una lite. Al loro arrivo, gli agenti sono stati avvicinati daldella struttura che ha raccontato alle forze dell’ordine come un cliente, insolvente da diverso tempo, gli avesse chiesto del denaro e, di fronte al suo rifiuto, lo avesse prima minacciato e poi aggredito fisicamente.

