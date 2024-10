Migranti in Albania, è scontro con i giudici. Oggi il Consiglio dei ministri. Mattarella invita al dialogo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – E’ scoppiato il caos Migranti in Albania. Per Oggi alle 18 è previsto il Consiglio dei ministri che dovrebbe porre rimedio, con un decreto legge, alla situazione venutasi a creare nel centro messo in piedi dall’accordo tra la premier Meloni e l’omologo Edi Rama. A rendere più teso il clima con i giudizi e con l'opposizione, una mail di un giudice di Magistratura democratica ai suoi colleghi in cui definisce la premier 'pericolosa’. Sulla vicenda nata dalla decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei Migranti all'interno del cpr in Albania interviene implicitamente il presidente Mattarella, invitando al dialogo tra istituzioni. Anm contro Nordio: 'Toni senza precedentì. Il vicepresidente della Cei Savino: 'I Migranti sono fratelli, non pacchi da sbattere di qua e di là'. Migranti in Albania, il governo lavora a un decreto. Quotidiano.net - Migranti in Albania, è scontro con i giudici. Oggi il Consiglio dei ministri. Mattarella invita al dialogo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – E’ scoppiato il caosin. Peralle 18 è previsto ildeiche dovrebbe porre rimedio, con un decreto legge, alla situazione venutasi a creare nel centro messo in piedi dall’accordo tra la premier Meloni e l’omologo Edi Rama. A rendere più teso il clima con i giudizi e con l'opposizione, una mail di un giudice di Magistratura democratica ai suoi colleghi in cui definisce la premier 'pericolosa’. Sulla vicenda nata dalla decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento deiall'interno del cpr ininterviene implicitamente il presidentendo altra istituzioni. Anm contro Nordio: 'Toni senza precedentì. Il vicepresidente della Cei Savino: 'Isono fratelli, non pacchi da sbattere di qua e di là'.in, il governo lavora a un decreto.

