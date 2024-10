"Mi hanno chiamato, ci sto pensando": clamoroso, Francesco Totti torna a giocare in A a 48 anni? (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'addio al calcio è stato imposto, più che scelto. A raddoppiare il dolore di Francesco Totti, in quella serata del 28 maggio 2017 quando salutò l'Olimpico in lacrime, il fatto che a fargli appendere le scarpe al chiodo è stata la "sua" Roma. Ora, però, "mai dire mai": il Pupone, che nel frattempo ha compiuto 48 anni, potrebbe clamorosamente tornare. E pure in Serie A. "Un 10 in Italia non c'è, potrebbe tornare". Boom. "Ci sono state squadre di serie A che mi hanno chiamato", ammette lui durante un evento organizzato da Betsson presso lo Sportitalia Village. E fin qui, un certo stupore ma siamo pur sempre quasi a livello-boutade. Poi però, inaspettatamente, Totti apre a uno scenario pazzesco: "Ammetto che mi hanno fatto venire un po' di pensiero, di pazzia. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. Ci sono giocatori che hanno giocato dopo tanti anni dalla fine della carriera. Liberoquotidiano.it - "Mi hanno chiamato, ci sto pensando": clamoroso, Francesco Totti torna a giocare in A a 48 anni? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'addio al calcio è stato imposto, più che scelto. A raddoppiare il dolore di, in quella serata del 28 maggio 2017 quando salutò l'Olimpico in lacrime, il fatto che a fargli appendere le scarpe al chiodo è stata la "sua" Roma. Ora, però, "mai dire mai": il Pupone, che nel frattempo ha compiuto 48, potrebbe clamorosamentere. E pure in Serie A. "Un 10 in Italia non c'è, potrebbere". Boom. "Ci sono state squadre di serie A che mi", ammette lui durante un evento organizzato da Betsson presso lo Sportitalia Village. E fin qui, un certo stupore ma siamo pur sempre quasi a livello-boutade. Poi però, inaspettatamente,apre a uno scenario pazzesco: "Ammetto che mifatto venire un po' di pensiero, di pazzia. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. Ci sono giocatori chegiocato dopo tantidalla fine della carriera.

