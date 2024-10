Lapresse.it - Maternità surrogata, Roccella: “Medici devono denunciare”. È polemica

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo l’approvazione della legge che rende la gestazione per altri (o ‘‘) un reato universale, vale a dire che può essere perseguito in Italia anche se commesso all’estero, èsulle parole della ministra della Famiglia, Eugenia, secondo cui “iin quanto pubblici ufficialii casi di gestazione per altri”. La ministra ha detto, ospite di Tagadà su La7: “Un pubblico ufficiale, anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sullaalla Procura. E poi si vedrà. Spero che l’applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo”. Anelli (Fnomceo): “Medico deve curare, non ha obbligo denuncia” Dura la risposta di Filippo Anelli, presidente di Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri.