Margherita ci ripensa su Mario a Uomini e Donne, ma qualcosa non torna (Di lunedì 21 ottobre 2024) La puntata del 21 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Mario Cusitore, Margherita e Morena. Una delle due dame ha avuto un ripensamento sul cavaliere. A seguire, poi, si è parlato anche di altri argomenti. Ecco quello che è accaduto. Colpo di scena tra Margherita e Mario a Uomini e Donne, Gianni sminuisce Cusitore Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c'è stato un colpo di scena tra Mario Cusitore, Morena e Margherita. Quest'ultima ha rivelato di essersi ricreduta sul conto del ragazzo, sta di fatto che lo ha ricontattato chiedendogli di vedersi. L'esterna c'è stata e entrambi sono stati molto bene. In tale occasione c0è stato un chiarimento tra di loro, in quanto entrambi hanno riconosciuto i propri errori.

