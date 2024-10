Maltempo: Lisei (Fdi), 'Lepore chieda scusa a Bologna e si dimetta' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Matteo Lepore, sindaco di Bologna, se avesse un minimo di dignità si dovrebbe dimettere. Il disastro bolognese era facilmente prevedibile, ci sono documenti video del passato che dimostrano come le criticità del Ravone fossero già presenti da tempo ed era noto che il torrente fosse a rischio, considerando anche le precedenti alluvioni in cui era già esondato. Così come la scoperchiatura del canale in Via Riva Reno non ha fatto altro che facilitare la fuoriuscita delle acque. Quando denunciamo i problemi ci dicono che speculiamo, quando si verificano la sinistra ci chiede unità istituzionale. Un gioco al quale siamo stanchi di prestarci". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei. Liberoquotidiano.it - Maltempo: Lisei (Fdi), 'Lepore chieda scusa a Bologna e si dimetta' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Matteo, sindaco di, se avesse un minimo di dignità si dovrebbe dimettere. Il disastro bolognese era facilmente prevedibile, ci sono documenti video del passato che dimostrano come le criticità del Ravone fossero già presenti da tempo ed era noto che il torrente fosse a rischio, considerando anche le precedenti alluvioni in cui era già esondato. Così come la scoperchiatura del canale in Via Riva Reno non ha fatto altro che facilitare la fuoriuscita delle acque. Quando denunciamo i problemi ci dicono che speculiamo, quando si verificano la sinistra ci chiede unità istituzionale. Un gioco al quale siamo stanchi di prestarci". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco

Inferno d’acqua - Lepore : “Tutta questa pioggia su Bologna non era prevista” - Condoglianze alla famiglia del ragazzo morto "Voglio fare le condoglianze alla famiglia del ragazzo (Simone Farinelli, ndr) che purtroppo ha perso la vita a Botteghino di Zocca. “Il maggior numero degli sfollati si trova nella città metropolitana e il conteggio è salito a 2500", ha specificato. (Ilrestodelcarlino.it)

Bologna - allagamenti in diverse zone della città. Il sindaco Lepore : «Non uscite in strada e non usate l’auto in nessuna zona» – I video - Via Riva di Reno, dove è esondato il canale che è stato scoperchiato per i lavori legati alla linea rossa del tram, adesso è attraversata da un fiume di fango. Per chi risiede nelle aree più critiche, ovvero vicino ai colli e in prossimità dei torrenti, è stato diramato un appello: «Salite ai piani più alti». (Open.online)

Maltempo : Lepore - non uscite in strada in tutta Bologna - Tutta la città metropolitana di Bologna in questo momento ha lo stesso problema". "Ci sono alcune aree più critiche - dice - come la zona collinare e vicino ai torrenti. "Sono caduti 80 millimetri di pioggia in 4 ore, molto di più del maggio dell'anno scorso: non uscite in strada e non usate l'auto in nessuna zona di Bologna". (Quotidiano.net)