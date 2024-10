Maltempo in Toscana, Confeuro: “Agricoltura sott’acqua. Agire subito con ristori” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “In queste ore il Maltempo ha colpito diverse regioni italiane, mettendo a dura prova anche il settore agricolo. Situazione particolarmente critica in varie zone dell’Emilia-Romagna, con migliaia di sfollati e, purtroppo, un morto a Pianoro; frane e smottamenti in Sicilia, allagamenti in Piemonte Firenzetoday.it - Maltempo in Toscana, Confeuro: “Agricoltura sott’acqua. Agire subito con ristori” Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “In queste ore ilha colpito diverse regioni italiane, mettendo a dura prova anche il settore agricolo. Situazione particolarmente critica in varie zone dell’Emilia-Romagna, con migliaia di sfollati e, purtroppo, un morto a Pianoro; frane e smottamenti in Sicilia, allagamenti in Piemonte

Maltempo : alluvione a Bologna - un morto a Pianoro. Disastro anche in Sicilia - Calabria e Toscana - Così sui social il sindaco di Bologna Matteo Lepore nella serata del 19 ottobre. La situazione è drammatica e per certi aspetti si profila potenzialmente peggiore di quella dello scorso anno. Gravi danni anche a Catania ed altri centri della costa orientale. Emilia Romagna in ginocchio “Tutte le persone che abitano nella zona di via Saffi e zona Ravone devono salire immediatamente ai piani alti ... (Velvetmag.it)

Maltempo in Italia - allerta rossa in Emilia-Romagna - Toscana e Sicilia. Un morto nel Bolognese - Ricerche in corso. In altre tredici regioni l’allerta sarà gialla. Sospesa la circolazione ferroviaria. Invitiamo tutti alla massima prudenza e ricordiamo di non avvicinarsi ai corsi d’acqua”, avverte Emilia Romagna meteo. Ore 9,20 – Allagamenti a Modena est, acqua invade strade e case – Allagamenti di strade, case, garage e locali interrati nella zona di Modena est: nella notte sono esondati ... (Tpi.it)

Maltempo Toscana - le operazioni di soccorso con i gommoni a Castelfiorentino viste dall'alto - (Agenzia Vista) Toscana, 19 ottobre 2024 Le operazioni di soccorso con i gommoni dei Vigili del fuoco a Castelfiorentino viste dall'alto dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la zona. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)