LIVE Berrettini-Fucsovics, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: in campo dopo Cobolli-Davidovich (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Cobolli-Davidovich FOKINA 15:05 Si è appena concluso al tie-break il 1° set tra Cobolli e Davidovich-Fokina. Poi Berrettini! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell'ATP 500 di Vienna, di fronte Matteo Berrettini e Marton Fucsovics. Il romano ritrova il potente ungherese dopo il 1° turno di Wimbledon, che tanta paura destò agli appassionati azzurri di tennis, ma che diede il "la" alla magnifica prestazione di Berrettini sul Centre Court contro Jannik Sinner. In quel match Matteo accusò problemi fisici durante il secondo parziale, ma finì comunque per infliggere un perentorio 3-1. C'è un altro precedente, del 2019 sul cemento indoor, in cui vinse Fucsovics. Non ci sono dubbi su chi sia il secondo singolarista virtuale dell'Italia per le Finals di Coppa Davis di Malaga.

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 5-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’azzurro serve per rimanere nel set - 0-15 Davidovich perde il controllo del rovescio incrociato. 1-0 Game Davidovich Fokina. 40-30 Peccato. Servizio e dritto inside in in arretramento. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Flavio Cobolli ed Alejandro Davidovich Fokina. (Oasport.it)

LIVE – Cobolli-Davidovich Fokina 6-6 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Centre Court dalle ore 14:00. Il live e la diretta testuale di Cobolli-Davidovich Fokina, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Sportface. COME SEGUIRE COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE ... (Sportface.it)

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 3-4 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’azzurro cancella tre palle break - 30-15 Scappa via il dritto inside in dell’azzurro. Scappa via il rovescio in back difensivo dell’iberico, che torna ora alla battuta. Tra poco più di tre minuti via al match con l’iberico al servizio. Terzo confronto diretto tra i due tra tabelloni principali e qualificazioni, con la situazione ferma sull’1 pari dopo il successo dell’azzurro sul cemento outdoor di Washington. (Oasport.it)