Intervento di Giorgio Di Vicino a 1 Football Club

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Napoli vince, anche se non sempre sorprende; qual è la verità?Di: “In primo luogo, desidero congratularmi con il Napoli, poiché la partita di ieri non era affatto semplice. La gente osserva i risultati, che sono sempre più rilevanti. Alla fine, la gente desidera vincere. Se arriva anche il bel gioco, è un valore aggiunto. Con Guardiola, tutti pensano di partire da dietro e praticare un gioco esteticamente gradevole, ma non è sempre possibile, ci sono diverse situazioni da considerare. Personalmente, apprezzo molto il Napoli; secondo me, stanno esprimendo un buon gioco e stanno praticando un bel calcio. Naturalmente, ci sono anche gli avversari da tenere in conto. Tutti vorrebbero praticare un gioco estetico, realizzare triangolazioni e mantenere il possesso palla, ma ci sono fattori e avversari da considerare”.