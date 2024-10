Inter, elongazione per Calhanoglu: Juventus a rischio. Le ultime su Acerbi, Asllani e Zielinski (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hakan Calhanoglu non partirà per Berna, il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hakannon partirà per Berna, il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato

Infortunio di Calhanoglu : Le Ultime Notizie e le Prossime Sfide per l’Inter - In aggiunta, l’Inter dovrà affrontare un ulteriore impegno di alta intensità contro la Juventus, che rende ancora più urgente la necessità di un recupero rapido per Calhanoglu. La società ha comunicato che la situazione del giocatore sarà valutata giorno dopo giorno, per monitorare il suo stato di salute e il progresso nel recupero. (Terzotemponapoli.com)

Inter - le condizioni di Calhanoglu : ecco quali partite salterà - Sono state rese note le condizioni di Hakan Calhanoglu dopo lo stop nel match contro la Roma La notizia più attesa del giorno dopo Inter Roma è quella relativa all’infortunio e le condizioni di Hakan Calhanoglu, sostituto da Davide Frattesi dopo appena dodici giri di lancette. IL COMUNICATO – «Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina […]. (Calcionews24.com)

Esito UFFICIALE esami Calhanoglu : Inter-Juve - Inzaghi ‘trema’ - Inter, problema muscolare per Calhanoglu (LaPresse) – calciomercato. itNello specifico, come riporta il club nerazzurro, il regista turco ha subito “un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Il classe ’94 salterà sicuramente la gara di Champions di mercoledì sera contro lo Young Boys e, soprattutto, è in forte dubbio per il derby d’Italia con la Juventus di domenica 27 ottobre. (Calciomercato.it)