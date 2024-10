Inter Dimarco | Darò sempre il massimo per la maglia Inzaghi la nostra forza

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Quando scendo in campo con ladell’cerco di essere me stesso, quando scendo in campo sono come lo sono fuori: competitivo, cerco di dare una mano ai compagni, o cerco di dare uno stimolo in più“. Queste le parole del laterale dell’Federiconel corso di unavista al podcast BSMT su YouTube, dove ripercorre tutta la sua carriera. “Giocando con l’ci sono partite che hanno un’importanza diversa, sono tutte importanti ma alcune di più. E io cerco di dareil mio contributo anche dicendo una parola in più. Questo lo devo al percorso fatto nel settore giovanile, quello che ho vissuto e che mi hanno insegnato tutte le persone avute cerco di portarmelo dietro in campo e fuori“, ha aggiunto.poi ha spiegato: “Nel calcio si vive di momenti, io nell’ho vissuto sia momenti belli che brutti.