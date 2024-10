Il premio "Le Fonti Awards 2024" a Geronimo Cardia e al suo studio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo studio Cardia di Roma si è distinto ancora una volta ricevendo il premio “Le Fonti Awards 2024”. Il riconoscimento è stato conferito a Geronimo Cardia come “Avvocato dell'Anno” e allo studio legale come “Boutique di Eccellenza dell'anno nel settore gaming”. La motivazione sottolinea “la notevole esperienza e preparazione specialistica nel settore dei giochi pubblici” e “la capacità di guidare un team snello, giovane e abituato a svolgere la professione in modo efficace e tempestivo”. Iltempo.it - Il premio "Le Fonti Awards 2024" a Geronimo Cardia e al suo studio Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lodi Roma si è distinto ancora una volta ricevendo il“Le”. Il riconoscimento è stato conferito acome “Avvocato dell'Anno” e allolegale come “Boutique di Eccellenza dell'anno nel settore gaming”. La motivazione sottolinea “la notevole esperienza e preparazione specialistica nel settore dei giochi pubblici” e “la capacità di guidare un team snello, giovane e abituato a svolgere la professione in modo efficace e tempestivo”.

"Vaccino Covid a mRNA causa miocarditi nei giovani - possono portare ad aritmie e morti cardiache improvvise" - lo STUDIO su The Lancet - A lungo termine si possono anche riscontrare insufficienze . È quanto rileva uno studio di The Lancet, che mette nero su bianco come il siero possa portare ad effetti avversi gravi soprattutto al cuore. Il vaccino Covid a mRNA causa miocarditi nei giovani, che a lungo andare possono risultare fatali. (Ilgiornaleditalia.it)

La dieta dei padri può influenzare la salute dei figli : uno studio rivela il legame tra colesterolo alto e malattie cardiache nelle figlie - La dieta dei padri può influenzare la salute dei figli in modi inaspettati. . L'articolo La dieta dei padri può influenzare la salute dei figli: uno studio rivela il legame tra colesterolo alto e malattie cardiache nelle figlie sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Uno studio pubblicato su JCI Insight ha scoperto che la dieta dei padri può influenzare la salute dei figli, in ... (Orizzontescuola.it)

Cardiomiopatie - studio conferma efficacia inibitore miosina cardiaca - (Adnkronos) – Nei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (oHcm) sintomatica, i dati di follow-up a lungo termine presentati la scorsa settimana al Congresso della Società europea di cardiologia (Esc) a Londra rafforzano il profilo consolidato di efficacia e sicurezza di mavacamten, primo inibitore della miosina cardiaca. (Webmagazine24.it)