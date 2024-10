I funerali di Celeste Palmieri a San Severo: una comunità in lutto per una vita spezzata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella parrocchia dell’Immacolata a San Severo, comune in provincia di Foggia, si svolgono i funerali di Celeste Palmieri, la donna di 56 anni tragicamente uccisa dalla violenza domestica. L’episodio ha scosso profondamente la comunità, portando a un lutto collettivo e a un’invocazione alla riflessione sulla sicurezza delle donne. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, è stato celebrato dal vescovo Giuseppe Mengoli. Di seguito, i dettagli dell’accaduto e della cerimonia funebre che ha unito persone in un momento di profondo dolore. La dinamica dell’episodio tragico Celeste Palmieri è stata colpita a morte dal marito, Mario Furio, 59 anni, il quale, dopo l’atto di violenza, ha scelto di togliersi la vita. L’evento si è verificato la mattina di venerdì 18 ottobre, scatenando uno strazio senza precedenti tra familiari e amici. Gaeta.it - I funerali di Celeste Palmieri a San Severo: una comunità in lutto per una vita spezzata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella parrocchia dell’Immacolata a San, comune in provincia di Foggia, si svolgono idi, la donna di 56 anni tragicamente uccisa dalla violenza domestica. L’episodio ha scosso profondamente la, portando a uncollettivo e a un’invocazione alla riflessione sulla sicurezza delle donne. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, è stato celebrato dal vescovo Giuseppe Mengoli. Di seguito, i dettagli dell’accaduto e della cerimonia funebre che ha unito persone in un momento di profondo dolore. La dinamica dell’episodio tragicoè stata colpita a morte dal marito, Mario Furio, 59 anni, il quale, dopo l’atto di violenza, ha scelto di togliersi la. L’evento si è verificato la mattina di venerdì 18 ottobre, scatenando uno strazio senza precedenti tra familiari e amici.

