Ho preso le forbici per paura Lo zio | Zhou è piccolo l’ho difeso

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Quando sono uscito di casa hoda un tavolo vicino alla porta delle: avevoche qualcuno mi potesse fare del male". Shu, uno dei due cinesi ai domiciliari per aver ucciso aate il 37enne Eros Di Ronza dopo averlo sora rubare gratta e vinci dal bar in via Da Cermenate, ha ripercorso davanti al gip Tiziana Gueli la reazione al furto sfociata nell’omicidio. "Erano le quattro del mattino ed ero ancora sveglio, ho sentito suonare l’allarme e sono uscito da casa", ha spiegato Shurispondendo al giudice, che successivamente ha convalidato l’arresto del 30enne e del 49enne Liu Chongbing (difesi dagli avvocati Simone Ciro Giordano e Eugenio Rogliani) per omicidio volontario e stabilito la misura cautelare degli arresti domiciliari.