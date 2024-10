Gucci torna a sfilare a Firenze con Gucci Cruise 2026. Appuntamento a maggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 – Gucci torna a casa, a Firenze, la città dove nel 1921 tutto è cominciato e lo fa con la collezione Gucci Cruise 2026 il 15 maggio 2025. La scelta del Direttore Creativo Sabato De Sarno è felicissima, certamente condivisa con entusiasmo dai vertici del Gruppo Kering a cui Gucci appartiene e in specie da Stefano Cantino, nuovo Amministratore Delegato da gennaio 2025. Ancora nulla si sa sulla location dello show ma non sarà difficile pensare a un luogo storico e bellissimo e comunque questa notizia verrà svelata nei prossimi mesi. Lanazione.it - Gucci torna a sfilare a Firenze con Gucci Cruise 2026. Appuntamento a maggio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 –a casa, a, la città dove nel 1921 tutto è cominciato e lo fa con la collezioneil 152025. La scelta del Direttore Creativo Sabato De Sarno è felicissima, certamente condivisa con entusiasmo dai vertici del Gruppo Kering a cuiappartiene e in specie da Stefano Cantino, nuovo Amministratore Delegato da gennaio 2025. Ancora nulla si sa sulla location dello show ma non sarà difficile pensare a un luogo storico e bellissimo e comunque questa notizia verrà svelata nei prossimi mesi.

