Furto di vini pregiati e francobolli storici | arrestati due uomini a Roma

Una clamorosa serie di eventi notturni ha scosso la tranquillità del quartiere Colli Aniene a, dove duesono statidai Carabinieri dopo un audacein una cantina. L'incidente, avvenuto in Largo Ezio Vanoni, ha rivelato che i ladri erano in possesso di bottiglie di vino di grande valore ed'epoca, beni di notevole rilevanza tanto dal punto di vista culturale quanto commerciale. L'operazione dei Carabinieri diSan Basilio ha portato al recupero tempestivo della refurtiva e ha contribuito a ristabilire la sicurezza nella zona. Ilin una cantina di vino pregiato La serata diha avuto origine in un'abitazione di Largo Ezio Vanoni, dove i ladri si sono introdotti furtivamente all'interno della cantina.