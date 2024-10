Anteprima24.it - Esce di casa per cercare funghi, ma non torna: ansia per un 65enne disperso

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPreoccupazione a Cirignano, piccola frazione di Montesarchio, per la scomparsa di Carmelo Mastropietro, 65anni, conosciuto da tutti come “Meluccio“. L’uomo, molto apprezzato dalla comunità locale, si è allontanato questa mattina per andare anei boschi circostanti. Da quel momento non si hanno sue notizie, non è più rientrato a, e la famiglia ha dato l’allarme nel tardo pomeriggio, preoccupata per il suo mancato ritorno. Secondo i primi riscontri, l’uomo, si sarebbe avventurato senza portare con sé il cellulare, rendendo più difficili le comunicazioni e alimentando la preoccupazione dei familiari. L’allarme ha immediatamente mobilitato i carabinieri e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bonea, che insieme a numerosi volontari, hanno avviato le ricerche per ritrovarlo.