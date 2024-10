Tvzap.it - Elicottero colpisce torre e va a fuoco: “Detriti e corpi nei cortili”

e va a: "nei" – "Abbiamo visto all'improvviso una luce in cielo, quella luce poi si è subito trasformata in una palla di". A parlare così le persone che hanno assistito impotenti al drammatico incidente di un. Purtroppo ci sono state delle vittime. e va a: "nei" Unsi è schiantato contro unaradio a Houston, negli Stati Uniti. Dopo l'impatto il velivolo ha presoed è caduto. Sul luogo del violento incidente avvenuto domenica sera sono prontamente giunte le squadre di soccorso: quattro le vittime, tra cui un bimbo dello stato del Texas.