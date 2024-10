Donna scomparsa a Pontedera sei giorni fa: s'indaga per omicidio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Flavia Mello Dionigi, 54 anni, è svanita nel nulla da venerdì sera ed è sparita anche la sua auto. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per omicidio Ilgiornale.it - Donna scomparsa a Pontedera sei giorni fa: s'indaga per omicidio Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Flavia Mello Dionigi, 54 anni, è svanita nel nulla da venerdì sera ed è sparita anche la sua auto. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per

Pisa - donna scomparsa : Procura apre fascicolo per omicidio - La procura, con una nota stampa a firma del Procuratore Teresa Angela Camelio, informa quindi che sono state “avviate le prime indagini info-investigative” sul caso, dopo l’avvio del protocollo previsto per le persone scomparse. . Sono già state ascoltate anche tutte le persone che hanno visto la donna nella giornata della scomparsa e i famigliari della donna. (Lapresse.it)

“Nessuna traccia da giorni”. Donna scomparsa a Pontedera - spunta anche l’ipotesi omicidio - “Nel locale c’è stata e ci sono le conferme: la polizia di Pontedera, che conduce le indagini, ha provveduto a fare le verifiche del caso”, precisa l’avvocato Rometta. Pontedera (Pisa), 21 ottobre 2024 – Che fine abbia fatto Flavia Mello Agonigi, 54 anni, origini brasiliane ma cittadina italiana, è un giallo sempre più fitto. (Lanazione.it)

