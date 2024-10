Ilrestodelcarlino.it - Dengue a Fano, ancora disinfestazioni in scuole e cimiteri

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Con 196 casi totali, di cui 136 confermati (2 dei quali a Pesaro), 52 probabili e 8 possibili, lacontinua a rappresentare un problema, anche se la corsa del virus sembra rallentare. E’ per questo che il Comune non abbassa la guardia e dispone altri interventi di disinfestazione a tappeto. Si tratta di trattamenti adulticidi per il contenimento della proliferazione della Zanzara tigre (Aedesalbopictus) nellee nei. L’ultimo è stato effettuato la scorsa notte e si è concluso questa mattina alle 5 ed ha interessato le aree verdi pertinenziali esterne ai plessi scolastici Scuola infanzia “Bimbe e Bimbi” Bellocchi Via X Strada, Scuola d’infanzia “F. Zizzi” S. Orso e raccordo Via F.