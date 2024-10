Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica, in Calabria isolato il comune di Maida. Novanta interventi in poche ore: usati i gommoni per arrivare ad alcune case

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche ingli effetti dellaha provocato danni e costretto i soccorritori a numerosi. I Vigili del fuoco per le forti piogge sono intervenuti nelle province di Reggioe Catanzaro da ieri pomeriggio e nel corso della notte.ildi(Catanzaro) per l’esondazione di un torrente. Le maggiori criticità si sono verificate nei comuni di Locri e Bianco in provincia di Reggio, a Lamezia Terme e San Pietro ain provincia di Catanzaro. Dalle ore 23 di ieri sera sono intervenute nel comprensorio lametino le squadre del distaccamento locale insieme alle squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna. Alle ore 4 circa, considerando le numerose richieste giunte alla sala operativa di Catanzaro, sono state inviate nella zona di Lamezia Terme altre squadre dai comandi di Cosenza e Crotone.