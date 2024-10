Oasport.it - Calendario World Tour short track 2024-2025: le date e le località di tutte le tappe. Una sarà in Italia!

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra poco si comincia. Il conto alla rovescia sta per terminare la stagione delloè pronta per regalare emozioni. I pattini veloci saranno nuovamente in scena a partire dal prossimo week end (25-27 ottobre) a Montreal (Canada) per il primo appuntamento del massimo circuito internazionale. La nomenclatura nonpiù di Coppa del Mondo, ma di. Cosa cambia? Al di là del nome, c’è anche un mutamento di spartito rispetto agli impegni da parte degli atleti che, in pratica, affronteranno ogni appuntamento come se fosse il programma di una rassegna iridata, ovvero prendendo parte a diverse specialità per totalizzare un punteggio nella classifica generale che tiene conto dei riscontri. Da capire in che modo i pattinatori gestiranno lo schedule, considerando anche il fatto che la stagione invernale contemplerà Europei e Mondiali.