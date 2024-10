Quotidiano.net - Calderone, 'anche con vendita ex Ilva sarà tutelata occupazione'

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "E' prematuro fare un'analisi di quelle che possono essere le offerte presentate dai potenziali acquirenti. In ogni caso credo di poter rassicurare sul fatto che il governo e, per quanto mi riguarda, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno estremamente attenti ad esaminare tutti gli aspetti nell'ottica non solo della garanzia occupazionale matutti quelli accompagnamenti necessari per fare in modo che la transizione sia una transizione verso un futuro prospero per l'azienda e per i lavoratori".