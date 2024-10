Abruzzo24ore.tv - Auto pirata investe donna sulle strisce: è caccia al conducente fuggitivo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pescara - Rintracciata l'responsabile dell'investimento, ma ilè ancora irreperibile: condizioni della vittima critiche. È ricoverata in condizioni critiche ladi 50 anni investita ieri sera sul lungomare Nord di Pescara mentre attraversava lepedonali. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 22, quando l', poi fuggita senza prestare soccorso, ha travolto lache stava attraversando in direzione monti-mare. Il mezzo, che procedeva da sud a nord, l’ha colpita violentemente, trascinandola per diversi metri prima di dileguarsi. Immediatamente soccorsa dai passanti, la vittima è stata trasportata in ambulanza al vicino ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ora si trova in Rianimazione, con prognosi riservata, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarne le condizioni.