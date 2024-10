Metropolitanmagazine.it - ATP Vienna, buona la prima per Flavio Cobolli

(Di lunedì 21 ottobre 2024)laper. Il n°31 del mondo ha esordito con una convincente vittoria contro lo spagnolo Davidovich Fokina (62 del ranking) all’Erste Bank Open, l’ATP 500 che si disputa questa settimana sul veloce indoor autriaco. Il primo set viaggia veloce:cala un paio di ace in avvio con cui tiene il servizio senza affanno, mentre lo spagnolo non presta il fianco a palle break. Anzi, ne guadagna tre al sesto game quando è in vantaggio 3-2, male annulla in accelerazione, rimanendo in piedi e facendo rivedere a Davidovich i fantasmi dello scorso agosto a Washington, quando gli aveva tolto addirittura 5 match pointdi batterlo. L’azzurro alla battuta non trema più e prova ad allungare lo scambio in risposta, ma lo spagnolo aumenta il ritmo e diversi rovesci difiniscono a rete.