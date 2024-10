Alluvione, Lepore: "Dire a tanti cittadini che vivono in zone non sicure" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre Fratelli d'Italia chiede la sua testa, oggi il sindaco Matteo Lepore è intervenuto in Consiglio comunale per fornire un aggiornamento sull'Alluvione, ricordando che non solo l’Emilia-Romagna è stata colpita da un fenomeno diverso dal quello di maggio 2023, quando la metà del quantitativo Bolognatoday.it - Alluvione, Lepore: "Dire a tanti cittadini che vivono in zone non sicure" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre Fratelli d'Italia chiede la sua testa, oggi il sindaco Matteoè intervenuto in Consiglio comunale per fornire un aggiornamento sull', ricordando che non solo l’Emilia-Romagna è stata colpita da un fenomeno diverso dal quello di maggio 2023, quando la metà del quantitativo

Alluvione - nel mirino il cantiere di via Riva Reno. Lepore : “Non c’entra niente” - . Ancora non possibile, dicono da Palazzo d'Accursio, approntare una provvisoria stima dei danni. (DIRE) Bologna, 21 ott. Non dico che sia colpa della destra o della sinistra, probabilmente anche noi dobbiamo lavorare meglio, ma questo è il momento dell'unità secondo uno spirito repubblicano – ha continuato il sindaco – Bologna è stata allagata dal basso, malgrado tutti i canali fossero ... (Ilrestodelcarlino.it)

Lepore si racconta e sul dopo alluvione dice : "In certe zone non si può più vivere" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Parte dal tema dell’alluvione la lunga cavalcata del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, davanti alla platea della Festa dell’Unità. Incalzato dalle domande dei direttori e dei caporedattori di giornali, radio e agenzie di stampa, Lepore fa. (Bolognatoday.it)

Lepore a tutto campo - il dopo alluvione : “In certe zone oggi non si può più vivere” - Perché se salta questa parte della comunità non c’è impresa che troverà lavoratori. Sullo stadio il sindaco ha svelato una novità: è un problema di risorse: “Lo Stato deve scegliere di finanziare lo stadio di Bologna, mancano le risorse per potere completare il budget. Quante persone hanno fatto un incidente per Città 30? Zero”. (Ilrestodelcarlino.it)