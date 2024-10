Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 13:30 (Di domenica 20 ottobre 2024) Viabilità DEL 20 OTTOBRE 2024 ORE 13.20 DI NUOVO BEN RTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIROCLazioNE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, PRESTARE COMUNQIUE ATTENZIONE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DI RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE Roma S UD. CODSE A TRATTI SULL’ APPIA TRA VIA DEI LGAHI E ARICCIA IN DIREZIONE DI VELLETRI CI SONO CODE ANCHE VERSO OSTIA SU IVA CRISTOFOR COLOMBO TRA TVITINA E CASLBERNOCCHI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA Roma – CIVITA CASTELLANA- VITERBO, A PARTIRE DA DOMANI, AVRANNO INIZIO I LAVORI DI RINNOVO ARMAMENTO SULLA TRATTA FABRICA DI Roma – VIGNANELLO. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)DEL 20 OTTOBREORE 13.20 DI NUOVO BEN RTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIROCNE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, PRESTARE COMUNQIUE ATTENZIONE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DI RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONES UD. CODSE A TRATTI SULL’ APPIA TRA VIA DEI LGAHI E ARICCIA IN DIREZIONE DI VELLETRI CI SONO CODE ANCHE VERSO OSTIA SU IVA CRISTOFOR COLOMBO TRA TVITINA E CASLBERNOCCHI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA– CIVITA CASTELLANA- VITERBO, A PARTIRE DA DOMANI, AVRANNO INIZIO I LAVORI DI RINNOVO ARMAMENTO SULLA TRATTA FABRICA DI– VIGNANELLO.

