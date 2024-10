Venezia-Atalanta 0-2: la Dea continua a correre (Di domenica 20 ottobre 2024) Venezia, 20 ottobre 2024 – È la seconda vittoria di fila (terza se si considera anche quella contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League) il regalo che l’Atalanta si è fatta in occasione del suo 117° compleanno: la Dea ha infatti sbancato il Penzo battendo con un secco 2-0 il Venezia fanalino di coda della classifica. Sono bastati appena 6’ ai nerazzurri per sbloccare la situazione con la girata sotto porta di Pasalic, che si è infilata sotto la traversa difesa da Stankovic, capace poi di farsi trovare pronto quando chiamato in causa al 12’ da Retegui. Nonostante le evidenti difficoltà difensive e lo svantaggio, però, il Venezia – trascinato da Oristanio – ha provato a reagire con personalità, sfiorando il pari con Zampano. Sport.quotidiano.net - Venezia-Atalanta 0-2: la Dea continua a correre Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – È la seconda vittoria di fila (terza se si considera anche quella contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League) il regalo che l’si è fatta in occasione del suo 117° compleanno: la Dea ha infatti sbancato il Penzo battendo con un secco 2-0 ilfanalino di coda della classifica. Sono bastati appena 6’ ai nerazzurri per sbloccare la situazione con la girata sotto porta di Pasalic, che si è infilata sotto la traversa difesa da Stankovic, capace poi di farsi trovare pronto quando chiamato in causa al 12’ da Retegui. Nonostante le evidenti difficoltà difensive e lo svantaggio, però, il– trascinato da Oristanio – ha provato a reagire con personalità, sfiorando il pari con Zampano.

