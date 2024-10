Panorama.it - Una Molotov sull'Europa

(Di domenica 20 ottobre 2024) Da qualche tempo, incendi dolosi e danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche in alcuni Paesi d’si ripetono in maniera seriale e a questo punto sospetta. Nei Paesi Baltici, nel Regno Unito e in Germania, in particolare, è stata lanciata un’allerta - ritenuta credibile da parte delle forze di sicurezza e tuttora in corso - per la possibile strategia di un Paese straniero finalizzata a destabilizzare il Vecchio continente dall’esterno. La regia e il coordinamento di queste azioni criminali avrebbero già un nome e un indirizzo: piazza Dzerdzinskij, palazzo della Lubjanka, Mosca. Ovvero la storica sede del Kgb sovietico e oggi del servizio d’intelligence Svr, che svolge funzioni di polizia segreta interna, ma opera anche al di fuori dei propri confini.