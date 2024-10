Tifosi juventini contestano il rigore per il Napoli, Varriale risponde (Di domenica 20 ottobre 2024) Enrico Varriale ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Empoli, mandando anche un messaggio ai Tifosi della Juventus. Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto attraverso L'articolo Tifosi juventini contestano il rigore per il Napoli, Varriale risponde proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Tifosi juventini contestano il rigore per il Napoli, Varriale risponde Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Enricoha commentato la vittoria delcontro l’Empoli, mandando anche un messaggio aidella Juventus. Il giornalista Enricoè intervenuto attraverso L'articoloilper ilproviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - Conte : "Giusta l'esaltazione dei tifosi - costruiamo qualcosa che duri nel tempo" - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Napoli per 1-0 sul campo dell`Empoli, grazie al rigore realizzato... (Calciomercato.com)

I tifosi della Juve “gufano” il Napoli : “Forza Empoli!” La risposta dei tifosi azzurri - . L’ironia dei tifosi del Napoli Naturalmente, i tifosi del Napoli non sono rimasti a guardare e hanno risposto per le rime sui social. L’ironia è stata la chiave: “Bianconeri che tifano Empoli, questo è il bello del calcio!” ha scritto un tifoso partenopeo. Tra i commenti sui social si leggono frasi come: “Forza Empoli, fermate il Napoli!” oppure “Solo l’Empoli può darci una gioia oggi!” ... (Napolipiu.com)

Empoli-Napoli - Conte preoccupato : la notizia allarma anche i tifosi - Appena 4 i gol subiti dall’inizio della Serie A, di cui 2 solo nella partita contro la Lazio prima della sosta. Il primo storico successo del Napoli ad Empoli risale al 19 marzo 2017, con Maurizio Sarri in panchina. Guai a prendere sotto gamba la sfida in Toscana, anche perché i precedenti mettono i brividi. (Spazionapoli.it)