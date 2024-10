“Sto con un uomo trans”. Amici, la confessione dello storico cantante: “È fantastico” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Sto con un uomo trans”. Amici, la confessione del cantante è semplice e naturale e di certo non dovrebbe sconvolgere, visto il periodo. Eppure sta facendo notizia la sua sorta di ‘confessione’. Un bellissimo racconto, il suo, che parla di inclusività fluidità di genere. Il giovane racconta: “A fine liceo c’è stata la mia esperienza ad Amici di Maria dato che a 16 anni ho capito che questa sarebbe potuta diventare la mia carriera. Sono uscito purtroppo durante la prima puntata del serale senza cantare per una serie di dinamiche”. >> “Un dolore atroce, mi è mancato il respiro”. Ballando con le Stelle, concorrente in lacrime di fronte a tutti E ancora: “Probabilmente avessi cantato non sarei uscito perché il livello medio non era così alto quell’anno. Quello è un mondo particolare fatto da molte variabili molte delle quali non dipendono da te. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Sto con un”., ladelè semplice e naturale e di certo non dovrebbe sconvolgere, visto il periodo. Eppure sta facendo notizia la sua sorta di ‘’. Un bellissimo racconto, il suo, che parla di inclusività fluidità di genere. Il giovane racconta: “A fine liceo c’è stata la mia esperienza addi Maria dato che a 16 anni ho capito che questa sarebbe potuta diventare la mia carriera. Sono uscito purtroppo durante la prima puntata del serale senza cantare per una serie di dinamiche”. >> “Un dolore atroce, mi è mancato il respiro”. Ballando con le Stelle, concorrente in lacrime di fronte a tutti E ancora: “Probabilmente avessi cantato non sarei uscito perché il livello medio non era così alto quell’anno. Quello è un mondo particolare fatto da molte variabili molte delle quali non dipendono da te.

Cantante di Amici fidanzato con un uomo trans : rivelazione sulla sua identità gender fluid - Dopo Amici, Andrea Di Giovanni trova sé stesso a Londra: scopri il suo percorso tra musica e libertà sessuale con il suo fidanzato. L'articolo Cantante di Amici fidanzato con un uomo trans: rivelazione sulla sua identità gender fluid proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Un cantante di Amici : “Sono fidanzato con un uomo trans e vivo una relazione aperta” - Vi ricordate di Andrea Di Giovanni? Lui è stato un cantante dell’edizione di Amici del 2013, ma purtroppo è stato eliminato nel corso della prima puntata del serale non senza polemiche. Probabilmente avessi cantato non sarei uscito perché il livello medio non era così alto. Perché limitarmi? Tutti e due siamo liberi di avere altri rapporti esclusivamente s3ssuali con altre persone all’esterno di ... (Biccy.it)

