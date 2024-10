Soccorso alpino in azione sul Monviso: un alpinista salvato in condizioni difficili (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un intervento di Soccorso decisivo si è svolto nella notte sul Monviso, sulla parete di Pontechianale, in Valle Varaita, provincia di Cuneo. Il Soccorso alpino e Speleologico Piemontese ha mobilitato il proprio personale per assistire un escursionista che si era trovato in difficoltà durante la sua ascensione. L’operazione, che ha richiesto un elevato livello di coordinamento e competenza, si è conclusa positivamente, evitando gravi conseguenze per l’alpinista. L’allerta e l’intervento del Soccorso Intorno all’una di notte, l’allerta è stata lanciata dallo stesso escursionista, che ha contattato i soccorritori per segnalare la sua condizione di blocco al colletto delle Rocce di Viso, a un’altitudine di circa 2.900 metri. L’alpinista ha indicato di non essere in grado di proseguire verso il bivacco Berardo, situato a 2. Gaeta.it - Soccorso alpino in azione sul Monviso: un alpinista salvato in condizioni difficili Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un intervento didecisivo si è svolto nella notte sul, sulla parete di Pontechianale, in Valle Varaita, provincia di Cuneo. Ile Speleologico Piemontese ha mobilitato il proprio personale per assistire un escursionista che si era trovato in difficoltà durante la sua ascensione. L’oper, che ha richiesto un elevato livello di coordinamento e competenza, si è conclusa positivamente, evitando gravi conseguenze per l’. L’allerta e l’intervento delIntorno all’una di notte, l’allerta è stata lanciata dallo stesso escursionista, che ha contattato i soccorritori per segnalare la sua condizione di blocco al colletto delle Rocce di Viso, a un’altitudine di circa 2.900 metri. L’ha indicato di non essere in grado di proseguire verso il bivacco Berardo, situato a 2.

