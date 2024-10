Six Kings Slam, Sinner re d’Arabia: Alcaraz sconfitto (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik Sinner trionfa al Six Kings Slam, il torneo-esibizione andato in scena a Riyad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero uno del mondo, ha vinto contro Carlos Alcaraz in tre set per 6-7 6-3 6-3. Il 23enne altoatesino quindi si aggiudica il ricco premio di 5,5 milioni di dollari. Lapresse.it - Six Kings Slam, Sinner re d’Arabia: Alcaraz sconfitto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Janniktrionfa al Six, il torneo-esibizione andato in scena a Riyad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero uno del mondo, ha vinto contro Carlosin tre set per 6-7 6-3 6-3. Il 23enne altoatesino quindi si aggiudica il ricco premio di 5,5 milioni di dollari.

