Serie A, Roma- Inter 0-1 (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Inter ha battuto la Roma 1-0 nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A. Decisiva la rete di Lautaro Martinez al 60esimo minuto. Da segnalare tra i nerazzurri anche gli infortuni muscolari di Calhanoglu e Acerbi, a rischio per le prossime sfide di Champions contro lo Young Boys mercoledì e soprattutto di campionato contro la Juventus domenica. In classifica, con questa vittoria, l'Inter sale al secondo posto a 17 punti, due dietro il Napoli. Roma nona a 10 punti.

DIRETTA Serie A - Roma-Inter 0-0 | Traversa Mkhitaryan – LIVE - itI padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel turno precedente contro il Monza del campione del mondo 2006 Alessandro Nesta, arrivato dopo l’iniziale vantaggio siglato da Artem Dovbyk. All. Juric INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. (Calciomercato.it)

DIRETTA Serie A - Roma-Inter 0-0 |Svilar salva su Thuram – LIVE - Ultimo, e atteso, partita di questa domenica, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A: la Roma ospita l’Inter campione d’Italia in carica Dopo le partite giocate sabato e quelle di quest’oggi, dal lunch match fino a quella delle 18 tra Cagliari e Torino, chiude la domenica dell’ottava giornata del campionato di Serie A l’attesissima sfida tra la Roma e l’Inter. (Calciomercato.it)

Calcio Femminile : la Roma torna a ruggire in Serie A. Pari fra Inter e Juventus - bene il Como - Nel match delle 16 invece, uno spumeggiante Roma-Milan si conclude con la vittoria in rimonta delle capitoline che si aggrappano ai gol delle ex di lusso Manuela Giuliano e Valentina Giacinti per rimontare le rossonere, capaci di passare in vantaggio dopo 5 minuti con Ijeh ma di non riuscire a contenere il ritorno delle giallorosse per il 2-1 finale. (Oasport.it)