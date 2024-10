Scontro governo-giudici, il richiamo di Mattarella: “Le istituzioni non si limitino a visioni di parte” (Di domenica 20 ottobre 2024) Resta alta la tensione tra governo e magistratura, dopo lo Scontro sul trattenimento dei 12 migranti in Albania. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato il richiamo alle istituzioni affinchĂ© collaborino e "non si limitino a visioni di parte". Fanpage.it - Scontro governo-giudici, il richiamo di Mattarella: “Le istituzioni non si limitino a visioni di parte” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Resta alta la tensione trae magistratura, dopo losul trattenimento dei 12 migranti in Albania. Dal Presidente della Repubblica Sergioè arrivato ilalleaffinchĂ© collaborino e "non sidi parte".

Scontro tra governo e giudici sui migranti - il presidente dell’associazione magistrati : «Toni senza precedenti - Nordio minaccia sanzioni» - Nordio aveva specififcamente parlato di una «sentenza abnorme» applicata a una questione che il guardasigilli ritiene prettamente «politica», accusando i magistrati di aver «esondato dai propri poteri». Alla vigilia del Cdm ad hoc convocato per dare risposta alla decisione con cui il Tribunale di Roma ha smontato dalle basi il progetto di “delocalizzazione” dei richiedenti asilo in Albania, la ... (Open.online)

Governo e magistrati - si alza il livello dello scontro : cosa dice la mail del giudice che attacca Meloni - Giorgia Meloni diffonde sui suoi social stralci di una mail pubblicata oggi dal Tempo, scritta da un esponente di Magistratura Democratica, il giudice Marco Patarnello: "Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto piĂą forte, e anche molto piĂą pericolosa la sua azione". (Fanpage.it)

Scontro governo-magistratura : la mail choc della toga rossa contro Meloni - Nel testo, Patarnello afferma che la leader di Fratelli d’Italia rappresenta una minaccia perché, a differenza di Silvio Berlusconi, non sarebbe “ricattabile”. . Scontro aperto governo – magistratura: “Meloni non è ricattabile, quindi è pericolosa” Il contenuto della mail è a dir poco allarmante. Email choc delle toghe contro il governo Meloni: “premier pericolosa” cityrumors. (Cityrumors.it)