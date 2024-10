Sabatini: "Vivo attaccato all'ossigeno, il mio Palermo giocava in modo sublime ma Zamparini si lamentava di tutto" (Di domenica 20 ottobre 2024) Ogni volta che Walter Sabatini parla è letteratura. Non una fiction che sembra quasi inventata. Il "diesse" più sgualcito del calcio italiano non ha niente a che fare con la sua retorica paludosa. Le frasi fatte Sabatini non sa cosa siano: lui racconta. tutto, tanto, troppo. E' come se il calcio Palermotoday.it - Sabatini: "Vivo attaccato all'ossigeno, il mio Palermo giocava in modo sublime ma Zamparini si lamentava di tutto" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ogni volta che Walterparla è letteratura. Non una fiction che sembra quasi inventata. Il "diesse" più sgualcito del calcio italiano non ha niente a che fare con la sua retorica paludosa. Le frasi fattenon sa cosa siano: lui racconta., tanto, troppo. E' come se il calcio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Walter Sabatini : «Vivo con sensi di colpa - ammiro Bertinotti e detesto Netanhayu. In un calcio omologato è facile essere personaggi. Vi spiego cosa significhi scoprire un campione» - Walter Sabatini, storico dirigente del calcio italiano, si è raccontato al Corriere della Sera. Si è raccontato al Corriere della Sera in una densa intervista, nella […]. Ecco le sue dichiarazioni in una densa intervista L’ultimo incarico di Walter Sabatini, storico dirigente del calcio italiano ed ex giocatore, è stato alla Salernitana fino allo scorso giugno. (Calcionews24.com)