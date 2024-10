Roma-Inter, Juric indeciso su un ruolo: probabile formazione – CdS (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter questa sera all’Olimpico nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Juric ha dubbi su un ruolo a centrocampo. La probabile formazione di Roma-Inter. DUBBI – Verso Roma-Inter, match che si disputerà questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Se in casa nerazzurra, i giochi sembrano ormai decisi, lo stesso non si può dire invece per la Roma. I giallorossi, reduci dal pareggio contro il Monza nell’ultima uscita prima della sosta per le nazionali, rimangono con un dubbio a centrocampo. Il tecnico croato, che ieri ha parlato in conferenza stampa direttamente da Trigoria, dovrà scegliere il partner da affiancare a Bryan Cristante sulla linea mediana. Se fino a ieri Niccolò Pisilli era in vantaggio, adesso il Corriere dello Sport pone un altro giocatore titolare nella probabile formazione per Roma-Inter: Manu Koné. Inter-news.it - Roma-Inter, Juric indeciso su un ruolo: probabile formazione – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)questa sera all’Olimpico nel match valido per l’ottava giornata di Serie A.ha dubbi su una centrocampo. Ladi. DUBBI – Verso, match che si disputerà questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di. Se in casa nerazzurra, i giochi sembrano ormai decisi, lo stesso non si può dire invece per la. I giallorossi, reduci dal pareggio contro il Monza nell’ultima uscita prima della sosta per le nazionali, rimangono con un dubbio a centrocampo. Il tecnico croato, che ieri ha parlato in conferenza stampa direttamente da Trigoria, dovrà scegliere il partner da affiancare a Bryan Cristante sulla linea mediana. Se fino a ieri Niccolò Pisilli era in vantaggio, adesso il Corriere dello Sport pone un altro giocatore titolare nellaper: Manu Koné.

