Roma-Inter, formazioni ufficiali: Inzaghi si affida ai titolarissimi

Ci siamo, tutto è pronto allo stadio Olimpico dove Roma e Inter scendono in campo nel posticipo serale domenicale, in quello che a tutti gli effetti è il big match dell'8a

Calcio Femminile : la Roma torna a ruggire in Serie A. Pari fra Inter e Juventus - bene il Como - Pari fra Sampdoria e Napoli Nell’attesissimo Inter-Juventus delle ore 12. Successo esterno per le lariane in uno scoppiettante 2-4 che ha visto le ospiti incamerare tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Leggermente meglio le bianconere, ma alla fine un punto che soddisfa entrambe le formazioni e che consente alle piemontesi di mantenere la vetta della classifica. (Oasport.it)

